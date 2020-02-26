التعدي على لاعب الزمالك الشاب وتحطيم سيارته

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الرياضة

إمام عاشور
إمام عاشور
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قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك تم التعدي عليه وتعرض منزله للتحطيم. 
وتابع عمر ربيع ياسين - عبر برنامجه "نمبر وان" على فتاة "النهار" قائلا: إمام عاشور لاعب نادي الزمالك بحالة مطمئنة الآن بمنزله في المهندسين. 
وأضاف أن اللاعب قام بتحرير محضر بواقعة التعدي عليه وتحطيم سيارته

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