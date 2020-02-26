» البايرن يهزم تشيلسي ويضع قدما في نصف نهائي "الشامبيونزليج"

26 فبراير 2020 - 12:40 ص

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزًا كبيرًا على مضيفه تشيلسي الإنجليزي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة أقيمت، الثلاثاء، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



دخل الفريقان المواجهة بذكريات نهائي عام 2012، وعين كل منهما على تحقيق فوز ثمين يُسهل مهمة العودة في "أليانز آرينا" بألمانيا.

كشف بايرن ميونخ عن نواياه الهجومية مبكرًا، ونجح في السيطرة على الكرة من خلال خلق عدة فرص شكلت خطورة كبيرة على دفاعات تشيلسي، الذي انتظر لاعبوه حتى الدقيقة 26، ليتمكنوا من تشكيل أول تهديد حقيقي على مرمى الحارس مانويل نوير.



وبدأ البايرن شوط المباراة الثاني بقوة، ونجح عبر جناح الفريق سيرجي جنابري من تسجيل هدفين مُتتاليين، جاء أولهما في الدقيقة 51، واتبعه بهدف ثان مع الدقيقة 54.

انهار تشيلسي بعد تلقيه الهدفين وسيطر بايرن على المواجهة، وفرض أسلوبه على تشيلسي في عقر داره، ليُعزز البولندي روبيرت ليفاندوفسكي تقدم فريقه بهدف ثالث مع حلول الدقيقة 76.

