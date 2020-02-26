بعد نعيه لـ"مبارك" .. أبو تريكة ينعي شخصًا آخر .. فمن هو؟

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مبارك

ابو تريكة

في أعقاب ساعات من التدوينة التي ترحم فيها نجم كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة على الرئيس المصري الرحل حسني مبارك ، خرج بتغريدة جديدة تحمل معنى الحزن.

وكتب "أبو تريكة" في تغريدة عبر تويتر: في ذكري رحيل أبي كل عام وقبرك نور كل عام ورحمة الرحمن تظلك كل عام ودعائي لك لا يفارق لساني اللهم ان تسكنه فسيح جناتك وتغفر له وتعفو عنه وألحقنا به في جناتك وأختم لنا بخاتمة السعادة يارب العالمين.

وكان أبو تريكة كتب عقب وفاة مبارك: رحم الله رئيس مصر الأسبق حسني مبارك وغفر الله له وتجاوز عن سيئاته وخالص التعازي للأسرة ورحم الله الجميع.

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