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مبروك عطية عن دخول الجنة والنار: الرسول حسم الأمر
مبروك عطية عن دخول الجنة والنار: الرسول حسم الأمر
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إيمان هاني

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روي الدكتور مبروك عطية، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر، كواليس لقائه مع الدكتور مجدي يعقوب في مطار القاهرة، قائلاً: "تحدثنا كثيرًا وتطرقنا في الحديث عن المبلغ الذي يتقاضاه نظير إجراء العمليات الجراحية، وكان رده أنه لا يتقاضى أي مقابل مادي سوى تذكرة الطيران".

وعن دخوله الجنة أو النار قال "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "إن الرسول نفسه قال لا أدري ما يُفعل بي".

وتابع: "الرسول قفلها بالضبة والمفتاح"، مؤكدًا أن من يقول فلان في الجنة وفلان في النار، ليس عنده شيء يقدمه للناس في الدين.

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