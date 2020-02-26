التحريات تكشف مفاجآت فى إجبار مدير بنك على معاشرة أم وابنتها

26 فبراير 2020 - 10:15 ص

كشفت التحريات مفاجآت جديدة ، في الواقعة التي أثارت ضجة خلال الساعات الماضية، عن قيام سيدة وابنتها باحتجاز مدير بنك سابق في شقتهما بمنطقة المعادي وإجباره على معاشرتهما .

وأوضحت التحريات، أن مدير البنك على علاقة بالمتهمتين قرابة العام، وكان دائم التردد عليهما، وتوصلت التحريات إلى أن المدعي كان على علاقة غير شرعية بربة المنزل وابنتها، وأنه قام بتصوريهما أثناء ممارسة العملية الجنسية بواسطة هاتفة المحمول، وذلك نظير مبلغ مالي.

وأكدت التحريات، أن المجني عليه كان يدفع لهما مبالغ مالية نظير ممارسة الجنس معهما، ولم تكن تلك المبالغ على سبيل المساعدة كما ادعت الأم.

وأوضحت التحريات أن المتهمة الأولى طلبت من المجني عليه مبلغًا ماليًا كبيرًا لكنه رفض، وهددته ببعض الصور له أثناء ممارسته الرذيلة معهما، لكنه رفض، وطلبت منه عدم الحضور إليهما مرة أخرى، وقامت بقطع تلك العلاقة، فقام المجني عليه بادعاء أنه تعرض للاحتجاز وإجباره على ممارسة الرذيلة معهما.

وكان مأمور قسم شرطة المعادي، قد تلقي بلاغًا من ميلاد 65 سنة مدير بنك سابق، مفاده بقيام كل من "أمل .م" 41 سنة ربة منزل، وابنتها "هالة" 22 سنة، باحتجازه داخل شقتهما ومساومته على دفع مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمتين، وبمواجهتهما قالا إن مدير البنك كان يقدم لهما المساعدة من حين لآخر، وطلب منهما ممارسة الجنس، وخشية قطع المساعدة عنهما وافقتا على ممارسة الرذيلة معه.

وبفحص الهواتف المحمولة، تبين وجود فيديوهات وصور إباحية لهما في أوضاع مخلة، وجرى التحفظ على الهواتف، وتحرير محضر بالوقعة وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات.