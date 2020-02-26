» كويتي يدعى الإصابة بـ«كورونا» هروبًا من زوجته

26 فبراير 2020 - 10:20 ص

واقعة غريبة وطريفة شهدتها الكويت، حيث طالب مواطن وزارة الصحة والجهات المختصة بوضعه في الحجر الصحي بداع أنه كان في إيران، ويخاف أن يكون مصاباً بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19.

وحسب وسائل إعلام كويتية محلية، كشفت الجهات المعنية التي حققت معه لوضعه في الحجر الصحي وتبين كذب ادعائه أنه لم يكن في إيران، وأن سبب هذا الادعاء محاولته الهروب من زوجته لمدة أسبوعين الحجر الصحي.

وتخضع وزارة الصحة هناك أي شخص قادم من إيران للحجر الصحي، بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد هناك، كما ناشدت هيئة الطيران المدني المواطنين عدم السفر إلى إيران خلال الفترة الحالية إلى حين اتضاح الصورة النهائية بشأن الوباء المنتشر.

وجاءت هذه الإجراءات بعد تأكد إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا في الكويت من العائدين من مدينة مشهد الإيرانية أحداها لمواطن سعودي.