تفاصيل أغرب رحلة جوية لـ"مبارك"

26 فبراير 2020 - 10:43 ص

توفى بالأمس الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، عن عمر يناهز الـ91 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

الإعلامي حمدي الكنيسي تناول فى كتابه "الرئيس وأنا"، رحلات الرئيس الأسبق الجوية التي اتسمت بالسرعة والتنقل الكثير للعديد من البلدان في وقت قصير.

الكابتن طيار على طراف قائد طائرة الرئيس الأسبق لسنوات طويلة، روي ذكرياته عن أغرب رحلة جوية عاشها معه، وفقا لما بحثته "الوطن" في كتاب "الرئيس وأنا".

وعن تلك الرحلة قال "طراف": طبعا لا يمكن أن أنساها، فقد كان من المفترض أن نمر في تلك الرحلة المثيرة على اليابان وعندما طلبنا الموافقة على المرور في الأجواء اليابانية، رفضت السلطات هناك السماح لنا بالمرور، وذلك لأننا كنا قادمين من كوريا وكان هناك خلاف بين كوريا واليابان.

وأضاف: "اضطررنا للعودة إلى الصين ثم شنجهاي ومنها إلى لوس أنجلوس وواشنطن وبون، وفي هذا اليوم درنا حول الكرة الأرضية كلها، وكأننا لسنا في طريق العودة".

وأوضح قائد طائرة الرئيس الراحل: "الطريف ونحن في منتصف الطريق في المحيط الهادي، عبرنا الخط Date Line ، وبعد مرورنا لهذا الخط أصبحنا في يوم جديد آخر وذلك في لغة الطيران، وفجأة دخل علينا الرئيس وسأل ما هي الأخبار عندما نظر في وجه طاقم الطيارين، فابتسمت وقلت له مسرعًا سيادة الرئيس هناك شكوى من طاقم الطائرة وبروح المداعبة رد الرئيس: (ما هى الشكوى؟)".

قائد طائرة الرئيس رد على سؤاله قائلًا: "إحنا اشتغلنا يومين، فرد الرئيس كيف ذلك وإحنا يا أولاد في نفس اليوم، فقلت يا فندم سيادتك صارف لنا بدل سفر ليوم واحد فقط، ولكننا عملنا يومين وليس يوما واحدا"، فضحك الرئيس واستدار ليتحدث مع الدكتور زكريا عزمي وقال له، "إحنا عدينا خط Date Line ".