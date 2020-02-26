اختيار "صلاح" كأول سفير لمدارس تعليم اللاجئين

26 فبراير 2020 - 11:43 ص

اختير محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، كأول سفير لشبكة التواصل المدرسي الفوري، وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

ووفقًا للموقع، تم إنشاء مدارس الشبكة الفورية في عام 2013 من قبل إحدى الشركات المتخصصة في الاتصالات ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أجل إتاحة الفرصة للشباب اللاجئين والمجتمعات المضيفة ومعلميهم للوصول إلى محتوى التعلم الرقمي والإنترنت، وتحسين جودة التعليم في بعض المجتمعات الأكثر تهميشًا في أفريقيا.

أفاد البرنامج، حتى وقتنا هذا، بأن هناك أكثر من 86 ألفا و500 طالب وأكثر من 1000 معلم لضمان حصول اللاجئين والأطفال من المجتمعات المحددة فرص التعلم المعتمدة ذات الجودة.