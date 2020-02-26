  • الأربعاء 26 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:18 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المنتظر بالله

أشهر حكايات مبارك مع نجوم الفن.. "المنتصر بالله والزعيم" أبرزهما

الراحل محمد حسني مبارك

في رسالة بالعربية.. رئيس إسرائيل ينعي مبارك

محمد حسني مبارك

لحظة وصول جثمان مبارك إلى مسجد المشير

صورة الخبر

رويتزر: مرتضى منصور "غريب الأطوار" و"مثير للجدل"

صلاح

اختيار "صلاح" كأول سفير لمدارس تعليم اللاجئين

عماد الدين حسين: العقلاء من يترحمون على " مبارك" و" مرسي"

عماد الدين حسين: العقلاء من يترحمون على " مبارك" و" مرسي"

الفرح

بسبب كورونا.. لافتة في زفاف خليجي: السلام بس باليد"

مبارك

أشرف زكي: الرئيس مبارك عزم فنانا شهيرا على العشاء و"مراحش"

مبارك

استقالة رفضها "مبارك" 3 مرات.. من صاحبها

مبارك

تفاصيل أغرب رحلة جوية لـ"مبارك"

بعد أزمة الديربي..

رويتزر: مرتضى منصور "غريب الأطوار" و"مثير للجدل"

الصفحة الأخيرة

صورة الخبر
صورة الخبر
Advertisements

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

مرتضى يوجه رسالة نارية لـ"الخطيب": الزمالكاوية خايفين منك

رويترز

الزمالك

الاهلى

وكالة

غريب الاطوار

وصفت وكالة "رويترز" في نسختها الإنجليزية، رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، بـ"غريب الأطوار" و"المثير للجدل"، وذلك بعد تخلف فريق نادي الزمالك عن حضور الديربي المصري أمام نادي الأهلي، الاثنين الماضي، رغم حضور الأخير والحكام ملعب المباراة.

وأشارت الوكالة، في تقريرها، إلى أن الاتحاد المصري لكرة القدم تعهد باتخاذ إجراء حاسم  بعد إخفاق نادي الزمالك العملاق في الظهور في ديربي القاهرة ضد منافسه الأهلي".

كما قدم اتحاد الكرة اعتذارًا للجماهير مؤكدًا في بيان له، أمس الثلاثاء، أنه سوف يطبق لوائحه التنظيمية في هذا الصدد.

ورجح التقرير أن عدم حضور الفريق الأبيض للمباراة، هو اعتراضه على العقوبات القاسية التي تم تطبيقها من قبل لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة في أعقاب مشادة عنيفة أعقبت مباراة السوبر المحلي التي أقيمت في أبو ظبي، التي فاز فيها الفريق الأبيض بضربات الجزاء 3/4".

وتابع التقرير أن رئيس نادي الزمالك، "المثير للجدل" كان من بين هؤلاء الذين طالتهم الغرامة ومنعه من حضور 3 مباريات أيضًا، وذلك في أعقاب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي .

من جانبه، علق "مرتضى" عقب الإعلان عن العقوبات، إن فريقه لن يلعب في مباراة الدوري المؤجلة".

واستطردت: أن مرتضي بدا قد غير رأيه متأخرًا يوم المباراة بالنفس، وأمر فريق ناشئين النادي للذهاب إلي الإستاد ولعب المباراة، وتأجلت المباراة ساعة بعد تقارير تفيد بعدم قدرة فريق الزمالك على الوصول بسبب التكدس المروري لكن الحكم ألغى المباراة بعد انقضاء هذه الساعة الإضافية.

وقال اتحاد الكرة، في بيانه: "لقد علمنا أنه لا توجد عقبات أو عراقيل تحيل دون وصول حافلة فريق الزمالك إلى الاستاد".

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة أن فريق الزمالك هدد الشهر الماضي بعدم السفر إلى قطر للمشاركة في كأس السوبر الأفريقي بسبب العلاقات المتوترة بين مصر ودول الخليج، لكن "مرتضى" تراجع عن قراره في وقت لاحق ولعب فريقه في السوبر وفاز باللقب .

وأردفت الوكالة، أنه بعد أسبوع مع فوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي لعب أمام الأهلي في الإمارات وفاز بكأس السوبر المحلي في مباراة حضرها الآلاف من المصريين المقيمين هناك.

وعقب التقرير أنه "بيد أن العقوبات الصارمة التي ينتظر الزمالك لن تؤثر على مباراة الذهاب المقبلة أمام الترجي أيضا في دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا".

كما يلتقي الأهلي مع صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب دور الثمانية من نفس البطولة.

جدير بالذكر، أن التنافس بين الأهلي والزمالك يعود إلى عام 1917، حيث دأب الفريقان على اللعب داخل استادات مكتظة بالجمهور، كما أن أنصار الفريقين ليسوا مقتصرين على مصر فحسب بل في أرجاء العالم العربي.

 واختتمت الوكالة تقريرها، أن مباريات الأهلي والزمالك بين أبرز "دربيات" العالم.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الكويت.. ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 18
» الكويت تتخذ قرارًا جديدًا بعد انتشار فيروس كورونا
» شاهد.. محتجز كويتي يشعل النيران فى سيارة شرطة بعد القبض عليه
» عادل إمام ينعي مبارك باكيا بهذه الكلمات
» "كورونا" ينتشر ويحصد المزيد من الأرواح
» خبر سار للأهلى قبل مواجهة صن دوانز
» كويتي يدعى الإصابة بـ«كورونا» هروبًا من زوجته
» طاقم تحكيم مباراة الزمالك والترجي يصل القاهرة
» الجبلاية تفتح تحقيقا موسعا مع "الغندور"
» الطماطم بـ4.5 جنيه.. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
» صديق إمام عاشور يكشف مفاجأة مدوية عن الاعتداء على منزله

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:28 م

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"