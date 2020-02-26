» عادل إمام ينعي مبارك باكيا بهذه الكلمات

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متابعات- أمينة عبد العال

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أشرف عبد الباقي

الرئيس مبارك

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنان عادل إمام وهو يتحدث عن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج علي قناة الحياة وهي متأثر ويبدو عليه البكاء، قائلا:" مبارك كان مظلوم وليس فرعونا، كما وصفه البعض بدليل أن بعد تنحيه شعر الشعب المصري بحالة من عدم الأمان وتحديدا بعد تولي محمد مرسي الحكم".

في سياق متصل تصدر الفنان عادل إمام تريند تويتر بعد أن نعي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بكلمات مؤثرة، حسبما نشرت "صدي البلد".
يذكر أن  عادل إمام كانت له آراؤه الخاصة في الزعماء الذين تولوا رئاسة الجمهورية ومن بينهم مبارك، وأعرب عن غضبه لما تعرض له مبارك بعد 25 يناير، وقال وقتها لم أشعر بالأمان إلا في فترة الرئيس حسني مبارك وبالتأكيد له أخطاءه وهذا أمر طبيعي في كل دول العالم.
جدير بالذكر أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك توفي أمس عن عمر يناهز الـ92 عام ومن المقرر أن تقام صناة الجمازة في مسجد المشير يتبعها جنازة عسكرية ثم يدفن في مدافن الأسرة بالمقطم



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