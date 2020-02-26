لحظة وصول جثمان مبارك إلى مسجد المشير

26 فبراير 2020 - 12:40 م

عرض الإعلامي أحمد موسى، لحظة هبوط طائرة جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك إلى مسجد المشير طنطاوي منذ قليل، وذلك خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد".



وتشيع في القاهرة، ظهر اليوم الأربعاء، جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول.



وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية "التلاعب بالبورصة".



وتوفي مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عاما، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرا ودخل على إثرها إلى المستشفى وأودع غرفة العناية المركزة.

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