في رسالة بالعربية.. رئيس إسرائيل ينعي مبارك

26 فبراير 2020 - 01:03 م

بعث الرئيس الإسرائيلي ريفيلين رسالة تعزيه إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، الذى وافته المنية صباح أمس، الثلاثاء، عن عمر يناهز 91 عاما.

وعبر ريفيلين، في الرسالة باسم «الشعب الإسرائيلي» وباسمه، عن خالص التعازي لأسرة مبارك ولأبناء الشعب المصري.

وكتب بالعربية «رحمه الله وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون».

وشيعت صباح اليوم الأربعاء، جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك من مسجد المشير طنطاوي وتم نقل جثمانه بواسطة طائرة هيلكوبتر إلى المدافن وسط حضور لفيف من المسئولين.