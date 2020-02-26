أحمد عز وهشام طلعت في تشييع جنازة مبارك

26 فبراير 2020 - 01:56 م

ظهر رجل الأعمال أحمد عز أمين سياسات الحزب الوطني المنحل، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمد أبو العينين، في جنازة الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك.

وظهر عز في صالة الانتظار والعزاء ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق زكريا عزمي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

يذكر أن الفريق السابق، أحمد شفيق، كان وصل مع عدد من قيادات الدولة، إلى مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس، لتشييع جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى مثواه الأخير.

وأعرب الفريق أحمد شفيق، عن حزنه لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، مشيرًا إلى أن مصر فقدت زعيما وحكيما صلبا وشجاعا، وأن الظروف والأحداث أثبتت قدرته على المواجهة والنجاح.