لحظة تقديم السيسى العزاء لأسرة مبارك

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السيسي

مبارك


قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، العزاء لأسرة الرئيس الأسبق الراحل حسني مبارك، مصافحًا كل من نجلي الراحل علاء وجمال مبارك".

وغادر الرئيس مسجد المشير طنطاوي، بعد مشاركته في تشييع جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، لمثواه الأخير، وتقديمه واجب العزاء لأسرته وزوجته سوزان مبارك.

وجار الاستعداد لنقل الجثمان إلى الطائرة الهيلكوبتر، ثم التحرك إلى المقابر، تمهيدًا للدفن، وسط حضور مئات المواطنين ورجال الدولة، والوفود العربية.

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