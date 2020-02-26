» أول ظهور لنجلي "مبارك" منذ وفاته

26 فبراير 2020 - 02:14 م

عرض الإعلامي أحمد موسى، أول لقطات لظهور علاء وجمال مبارك، منذ وفاة والدهما بالأمس، بمسجد المشير طنطاوي، وتظهر عليهما علامات الحزن، وبجانبهما مسئول أمن رئاسة الجمهورية، وعدد من أفراد الحرس الرئاسي.



وأذاع لقطات خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، لنقل جثمان الرئيس مبارك من الطائرة لمسجد المشير طنطاوي، من خلال رجال مراسم الجنازة العسكرية من رجال القوات المسلحة.



وتشيع في القاهرة، ظهر اليوم، جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بحضور قيادات الدولة المصرية ووفود من عدة دول.



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