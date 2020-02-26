موسى: اللي حصل النهاردة رد اعتبار للرئيس مبارك

26 فبراير 2020 - 02:19 م

علق الإعلامي أحمد موسى، على مراسم جنازة مبارك، وخروج جمال وعلاء مبارك وحفيده، لاستقبال المشيعين.

وقال موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هي دي مصر، بلد كبيرة قوي، لازم المصريين يفخروا ببلدهم، ما يحدث اليوم في جنازة مبارك رد اعتبار للرئيس الراحل".

وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة، وهو ما أعلنه نجله علاء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية "التلاعب بالبورصة".