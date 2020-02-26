» طائرة جثمان مبارك تصل إلى مقابر العائلة

26 فبراير 2020 - 02:36 م

هبطت طائرة نقل جثمان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بالقرب من منطقة مقابر العائلة، في وجود عدد من المواطنين يحملون صور الراحل، ويهتفون "تحيا مصر"، موجهين الشكر للرئيس السيسي على مشاركته بالجنازة العسكرية.

وأوضح محمد القليوبي، مراسل فضائية "صدى البلد" في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي"، أن الجميع بانتظار وصول أسرة مبارك والمسئولين، لتشييع جثمان الراحل لمثواه الأخير.

كانت رئاسة الجمهورية أصدرت بيانًا لنعي مبارك، جاء فيه: "تنعى رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية، وتتقدم رئاسة الجمهورية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الذي وافته المنية صباح الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2020".