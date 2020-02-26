» «الشعباني» يعلن قائمة الترجي لمواجهة الزمالك

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الزمالك

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أعلن معين الشعباني، المديرالفني للترجي الرياضي التونسي، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك، في ذهاب دور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا والتي ستُقام مساء الجمعة المقبلة على ستاد القاهرة الدولي.

وضم الشعباني 22 لاعبا في القائمة، والتي جاءت على النحو التالي:

بن شريفية، الجريدي، الدبشي- المباركي، الشتي، الربيع، الذوادي، شمام، اليعقوبي، توجاي، كوليبالي، بن رمضان، المسكيني، بونسو، بن غيث، بن شوق، بن ساحة، المزيان، بن صغير، الهوني، واتارا، بن حمودة.

وشهدت القائمة غياب طه ياسين الخنيسي عن القائمة التي ستصل القاهرة مساء اليوم الأربعاء استعدادا للمباراة.


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