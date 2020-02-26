محمد رمضان ينشر مقطع رقص تزامنًا مع دفن «مبارك»

تجاهل الفنان محمد رمضان، حالة الحداد العام لمدة 3 أيام في جمهورية مصر العريية، لوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

ونشر «رمضان»، مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي«فيس بوك» وهو يرقص ويغني على أغنية «أنا جدع»، وهو ما أحدث موجة غضب من البعض ضده بسبب تجاهله وفاة مبارك وحالة الحداد.

وأثار الفنان محمد رمضان جدلًا خلال الأيام بمواقع التواصل على خلفية أزمته مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر، ما ترتب عليه حملات تطالب بمقاطعته.

ورحل عن عالمنا الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح أمس، عن عمر ناهز الـ91 عامًا بعد صراع مع المرض.

وشيع جثمان مبارك اليوم من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، في جنازة بمراسم عسكرية، تقدمها نجلي مبارك والرئيس عبدالفتاح السيسي، بجانب عددًا من القادة السياسيين في الدولة.



