» صحفي تونسي: جماهير الترجي خائفة من مواجهة الزمالك

26 فبراير 2020 - 05:02 م

أشاد الصحفي التونسي حاتم قزبار بالروح القتالية التي يتمتع بها فريق نادي الزمالك في المباريات الحاسمة، قبل مباراة الترجي التونسي، مساء الجمعة بالقاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال قزبار خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "زملكاوي" مع طارق يحيي، على شاشة قناة الزمالك:" جماهير الترجي تبدي تخوفها من مواجهة الزمالك خاصةً عقب المردود المتميز الذي قدمه في لقاء السوبر الأفريقي".

وواصل: "أشيد بروح وحماس لاعبي الزمالك وبالأخص طارق حامد الذي أراه لاعبًا في الدوريات الأوروبية خلال المواسم المقبلة".

وأنهى تصريحاته أن مشاركة مهاجم الترجي طه ياسين الخنيسي لم تتحدد بعد، وربما يتعافى اللاعب من إصاباته ويشارك في لقاء الجمع.