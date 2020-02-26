نجم الزمالك يخرج عن صمته بعد الاعتداء عليه

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علق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الأولمبي، على واقعة الحادث الذي تعرض له مساء أمس "الثلاثاء"، أثناء عودته إلى منزله.

وكتب إمام عاشور عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" قائلا: "الحمد لله.. انا حابب اطمن كل الناس إن أنا بخير وسليم الحمد لله، واتعمل محضر بكل اللي حصل، واللي عملو كدا هيتعاقبو أشد العقاب وعمري ما هسامح اي حد عاوز يؤذيني ابدًا".

وكانت قد انتشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن الاعتداء على لاعب فريق نادي الزمالك إمام عاشور من قبل مجهولين وعلى منزله.


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