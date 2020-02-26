موقف سعودي مفاجئ يقلب الأوضاع على "بشار الأسد"

26 فبراير 2020 - 05:14 م

كشفت السفارة الأمريكية فى دمشق، عن موقف مشترك مع المملكة العربية السعودية، دعمًا للمعارضة السورية، ضد بشار الأسد.

وكتب حساب السفارة على "فيس بوك" :" انتهينا للتو من المناقشات المثمرة مع شركائنا السعودي ناقشنا الوضع الصعب في سوريا، وخاصة الهجوم العسكري ضد ادلب من قبل نظام الاسد وروسيا، والنظام الايراني. ناقشنا استمرار الشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية دعما للمعارضة السورية ودعما لحل سياسي للصراع السوري تمشيا مع قرار مجلس الامن 2254.".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد صرح يوم أمس، بـ"أن الحل في سوريا يكمن في وقف إطلاق نار دائم، ومفاوضات تقودها الأمم المتحدة طبقًا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 2254. ومثلما قال الرئيس ترامب يوم الثلاثاء، فإننا نعمل بالتعاون مع تركيا لننظر فيما يمكن أن نفعله معًا".