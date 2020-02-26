» قاتل زوجته: «جمعت بيني وبين والدي على سرير واحد»

26 فبراير 2020 - 05:17 م

كشف قاتل زوجته بمنطقة الوراق بالجيزة، تفاصيل وأسباب ارتكابه جريمته، في مفاجأت صادمة، حيث أقر بأن زوجته جمعت بينه وبين والده على سرير واحد، وأنها مارست الرذيلة مع والده وهو نائم بجوارها.

وقال الزوج في اعترافاته أمام فريق نيابة حوادث شمال، أن زوجته تركت المنزل منذ 3 شهور،وعلم بارتباطها بعلاقة غير شرعية بأحد الأشخاص وإقامتها لديه في إحدي محافظات الصعيد وعندما علم مكانها ذهب لإحضارها وعاد بها لمنزل والده بمنطقة الوراق حيث أقام برفقة أبنائه الأربعة من زوجته السابقة وزوجته الثانية وطفليهما ووالده في شقة غرفتين.

كما كشفت التحقيقات أن الزوج أقدم على تعذيب زوجته والاعتداء عليها طوال هذه الفترة وحرقها في مناطق حساسة بجسدها، رغبة في تأديبها وعقابها.

وقال المتهم إنه يوم الجريمة استيقظ من النوم الساعة العاشرة ليلا علي أصوات وهمهمات ليفاجأ بزوجته ووالده يمارسان الرذيلة وعندما شعرا باستيقاظه ادعيا النوم فقام الزوج واصطحب الأطفال خارج الغرفة وعاد حاملا مطواة سدد بها طعنة في بطن زوجته فصرخ والده محاولا الاستفسار منه علي سبب جريمته نافيا اقامته علاقة جنسية مع زوجة ابنه.

وأضاف المتهم انه عقب ضرب زوجته بالمطواة حاول قتل والده أيضا ولكن يده ارتعشت عندما استجداه الأب مرددا: "أنا معملتش حاجة هي اللي غوتني هتضيع نفسك عشانها احنا نخلص من جثتها وكأن مفيش حاجة حصلت"، وكشفت التحقيقات أن المجني عليها ظلت قرابة ساعتين علي قيد الحياة تنزف جراء الطعنة التي أصابتها وحاولت استعاطف زوجها وحماها لإنقاذها فقام الأخير بكتم أنفاسها وخنقها بـ "ايشارب" خشية فضح علاقتهما حيث أنهما مارسا الرذيلة عدة مرات قبل اكتشاف الزوج يوم الجريمة.

أمرت النيابة بحبس الزوج ووالده 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهما تهم القتل العمد والاحتجاز والتستر على جريمة وحيازة سلاح أبيض.