علاء ينهار وجمال يحمل نعش والده «مبارك»

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محمد فضل

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شهدت الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك، عدة مواقف مؤثرة، حيث ظهر علاء مبارك النجل الكبر للرئيس الراحل، منهارًا من البكاء خلال تشييع الجثمان، كما ظهر نجله الأصغر جمال مبارك، وهو يحمل نعش والده على ظهره، وكذلك علاء، أثناء دخول وخروج النعش من مسجد المشير طنطاوى.

وعرض الإعلامي أحمد موسى مشاهد من الجنازة، والتي شهدت حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والرئيس السابق عدلي منصور، ورئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وعدد من الوزراء وقيادات بالدولة.

وبعد انتهاء الجنازة حملت طائرة عسكرية، جثمان الرئيس الراحل ونقلته إلى مقابر الأسرة في كلية البنات بمصر الجديدة، ليواري جثمانه الثرى، وسط حضور أمني مكثف.


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