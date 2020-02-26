نجيب ساويرس ينذر بكارثة اقتصادية خلال شهور

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نجيب ساويرس

فيروس كورونا

كارثة تهدد العالم

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، أن الاضطرابات التي تسبب فيها فيروس كورونا، قد تتسبب في انكماش الاقتصاد العالمي إذا تواصلت حالات تفشي العدوى.

وأضاف ساويرس، خلال مقابلة مع المذيعة هادلي جامبل بشبكة CNBC الأمريكية، إنه إذا لم يتم احتواء الفيروس خلال الشهور القليلة القادمة، فإن الاقتصاد العالمي سوف يشهد انكماشا كبيرا  لأن دولة مثل الصين لا يتمكن شعبها من التحرك والسفر وممارسة التجارة والصفقات.

وأشار ساويرس، الرئيس التنفيذي السابق لشركة أوراسكوم تيليكوم، إلى أن "تخيل شركة مثل هواوي، لا يمكنها العمل ولا خدمة زبائنها".

وتابع أن العديد من الناس يسافرون بين إيطاليا وسويسرا للعمل، موضحا أن الوضع مثير للقلق إذا تم إغلاق الحدود.

وحذر من أن إفريقيا لن تكون قادرة على احتواء الموقف إذا وصل الفيروس إلى القارة.

وقال: "أشعر أنه إذا لم يتوصلوا إلى الترياق واللقاح في وقت قريب جدا، بالتأكيد، فإن اقتصاد العالم كله سينكمش".

وتم اكتشاف فيروس كورونا المستجد لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في آخر عام 2019، وانتشرت العدوى في أكثر من 30 دولة.

وأعلنت الصين عن إصابة 78 ألف شخص ووفاة 2700 آخرين، بينما تزايدت الحالات في كوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران، وهذه الدول صدر ضدها تعليمات بحظر السفر في بعض الحالات.

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