  • الأربعاء 26 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:12 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
يسرا تعزي جمال مبارك

انهارا من البكاء.. يسرا وإلهام شاهين تحتضنان جمال مبارك

الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل هذا الرقم

الدولار يقفز ويعاود الارتفاع بشكل مفاجئ

مبارك وأمير الكويت

أمير الكويت يفاجئ أسرة "مبارك" بهذا الإجراء

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات حاسمة على الزمالك

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات حاسمة على الزمالك

ساويرس

نجيب ساويرس ينذر بكارثة اقتصادية خلال شهور

علاء وجمال يحملان نعش والدهما

علاء ينهار وجمال يحمل نعش والده «مبارك»

صورة

موقف سعودي مفاجئ يقلب الأوضاع على "بشار الأسد"

أرشيفية

إثيوبيا تنسحب من مفاوضات سد النهضة بشكل مفاجئ

محمد صلاح

مفاجأة.. محمد صلاح بديلًأ لـ«بيل» في ريال مدريد

أرشيفية

إسقاط طائرة تركية في ليبيا

«كاف» يخطر المصري بتعديل موعد مباراته أمام نهضة بركان

الرياضة

المصرى
المصرى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

المصرى يواصل تدريباته استعدادا لـ"نهضة بركان"

#

30 لاعبًا في قائمة المصري لمواجهة نهضة بركان

#

كارتيرون يكشف كواليس التتويج بالسوبر المحلي

#

سفير مصر بالإمارات يزور بعثة الزمالك

المصرى

الكونفدرالية

نهضة بركان

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، المصري البورسعيدي بتعديل موعد مباراته مع نهضة بركان المغربي، في ذهاب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وتقام المباراة في التاسعة مساء الأحد المقبل، على ستاد السويس الجديد، بدلا من الثامنة مساء.

وكانت بعثة الفريق المغربي وصلت اليوم، وكان في استقبال البعثة التي تضم 36 فردا ويرأسها نائب رئيس نادي نهضة بركان عبد المجيد مضران، وفد من مسؤولي نادي المصري .

تقدم وفد المصري محمد كمال مدير العلاقات العامة، واللواء نادر مراد مدير أمن النادي، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الشؤون الإدارية والمركز الإعلامي والعلاقات العامة بالنادي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «تريزيجيه»: جاهزون للمباراة النهائية أمام مانشستر سيتي
» مهاتير محمد يشترط دعم البرلمان لرئاسة الحكومة
» إسقاط طائرة تركية في ليبيا
» مدافع برشلونة جاهز للمشاركة أمام ريال مدريد
» بريطانيا تعلن إصابة 13 شخصًا بـ"كورونا"
» موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدور الثاني
» ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في الكويت
» «كاف» يخطر المصري بتعديل موعد مباراته أمام نهضة بركان
» لبنان تعلن إصابة حالتين بفيروس كورونا المستجد
» أول تعليق من "حماس" على لقاءات مسئولين إسرائيليين
» «المسابقات» تُحدد موعد مباراة الأهلي وإنبي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"