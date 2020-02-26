عبدالله رشدي يعزي علاء مبارك

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جنازة مبارك

تقدم الشيخ عبد الله رشدي، إمام مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمصر الجديدة، بالتعزية لـ"علاء مبارك" نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية يوم أمس.

وكان "علاء" قد كتب عبر حسابه على "تويتر": إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك . اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه".

وعلق "رشدي" قائلًا: " رحمه الله وتقبله، وتجاوز عنه، وإنا لله وإنا إليه راجعون..البقاء لله تعالى".

وشيعت جنازة "مبارك" اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهدت الجنازة العسكرية للرئيس الأسبق حسني مبارك، عدة مواقف مؤثرة، حيث ظهر علاء مبارك النجل الكبر للرئيس الراحل، منهارًا من البكاء خلال تشييع الجثمان، كما ظهر نجله الأصغر جمال مبارك، وهو يحمل نعش والده على ظهره، وكذلك علاء، أثناء دخول وخروج النعش من مسجد المشير طنطاوى.

وعرض الإعلامي أحمد موسى مشاهد من الجنازة، والتي شهدت حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والرئيس السابق عدلي منصور، ورئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وعدد من الوزراء وقيادات بالدولة.

وبعد انتهاء الجنازة حملت طائرة عسكرية، جثمان الرئيس الراحل ونقلته إلى مقابر الأسرة في كلية البنات بمصر الجديدة، ليواري جثمانه الثرى، وسط حضور أمني مكثف.

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