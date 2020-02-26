عبدالله رشدي يعزي علاء مبارك

26 فبراير 2020 - 06:40 م

تقدم الشيخ عبد الله رشدي، إمام مسجد الإمام علي بن أبي طالب بمصر الجديدة، بالتعزية لـ"علاء مبارك" نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي وافته المنية يوم أمس.

وكان "علاء" قد كتب عبر حسابه على "تويتر": إنا لله و إنا اليه راجعون ، انتقل الي رحمه الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك . اللهم أعفو عنه و اغفر له و ارحمه".

وعلق "رشدي" قائلًا: " رحمه الله وتقبله، وتجاوز عنه، وإنا لله وإنا إليه راجعون..البقاء لله تعالى".