  • الأربعاء 26 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر08:13 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
يسرا تعزي جمال مبارك

انهارا من البكاء.. يسرا وإلهام شاهين تحتضنان جمال مبارك

الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل هذا الرقم

الدولار يقفز ويعاود الارتفاع بشكل مفاجئ

مبارك وأمير الكويت

أمير الكويت يفاجئ أسرة "مبارك" بهذا الإجراء

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات حاسمة على الزمالك

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات حاسمة على الزمالك

ساويرس

نجيب ساويرس ينذر بكارثة اقتصادية خلال شهور

علاء وجمال يحملان نعش والدهما

علاء ينهار وجمال يحمل نعش والده «مبارك»

صورة

موقف سعودي مفاجئ يقلب الأوضاع على "بشار الأسد"

أرشيفية

إثيوبيا تنسحب من مفاوضات سد النهضة بشكل مفاجئ

محمد صلاح

مفاجأة.. محمد صلاح بديلًأ لـ«بيل» في ريال مدريد

أرشيفية

إسقاط طائرة تركية في ليبيا

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدور الثاني

الرياضة

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أرضية ملعب ستاد القاهرة قبل مباراة القمة

#

مفاجأة مدوية عن مباراة الأهلي والزمالك

#

نجم الزمالك السابق: عقوبات مباراة السوبر "عادلة"

#

بيان عاجل من اتحاد الكرة بشأن مباراة القمة

المصريون

الزمالك

الاهلى

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع الـ 18 ) من بطولة الدوري الممتاز اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل .

كما أعلنت مواعيد مباريات الأسبوعين الـ19 و 20 ، وتعلن اللجنة بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الزمالك في الأسبوع الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، الجمعة المقبلة، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» «تريزيجيه»: جاهزون للمباراة النهائية أمام مانشستر سيتي
» مهاتير محمد يشترط دعم البرلمان لرئاسة الحكومة
» إسقاط طائرة تركية في ليبيا
» مدافع برشلونة جاهز للمشاركة أمام ريال مدريد
» بريطانيا تعلن إصابة 13 شخصًا بـ"كورونا"
» موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدور الثاني
» ارتفاع عدد الإصابات بـ"كورونا" في الكويت
» «كاف» يخطر المصري بتعديل موعد مباراته أمام نهضة بركان
» لبنان تعلن إصابة حالتين بفيروس كورونا المستجد
» أول تعليق من "حماس" على لقاءات مسئولين إسرائيليين
» «المسابقات» تُحدد موعد مباراة الأهلي وإنبي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"