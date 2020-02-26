» موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدور الثاني

26 فبراير 2020 - 07:05 م

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، انطلاق مباريات الدور الثاني ( الأسبوع الـ 18 ) من بطولة الدوري الممتاز اعتبارا من يوم 9 مارس المقبل .

كما أعلنت مواعيد مباريات الأسبوعين الـ19 و 20 ، وتعلن اللجنة بقية مواعيد الأسابيع اللاحقة على ضوء موقف الأندية المصرية في البطولات الأفريقية.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه الزمالك في الأسبوع الـ 21 من بطولة الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه صن داونز الجنوب إفريقي، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الترجي التونسي، الجمعة المقبلة، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.