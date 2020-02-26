حفيد مبارك ينشر صورة قديمة لجده مع شقيقه الراحل

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حفيد مبارك

عمر علاء مبارك

حفيد الرئيس الراحل

جنازة الراحل

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الراحل حسني مبارك، صورة تجمع الرئيس الأسبق مع شقيقه محمد علاء.

وكتب عمر مبارك، عبر حسابه على «إنستجرام» اليوم الأربعاء: "مع محمد في الجنة إن شاء الله، الله يرحمك يا جدي".

ويظهر في الصورة مبارك جالسا بجواره حفيده محمد علاء مبارك الذي وافته المنيه في سن صغير.

وقبل نحو 11 عاما، توفي محمد علاء مبارك في مايو عام 2009، وكان يبلغ من العمر وقتها 12 عاما.

وأدى المئات، اليوم، صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بمسجد المشير طنطاوي.

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