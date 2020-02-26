«ساسي» يتحدث عن حدث إستثنائي مع الزمالك

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المصريون

الزمالك

ساسي

نشر التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك صورة مع كأس السوبر الإفريقي والمصري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر» برفقة زملائه في الفريق طارق حامد، وأشرف بن شرقي، ومحمد أبو جبل، معلقًا:"كأسين في 6 أيام هو شئ إستثنائي".

وفاز الزمالك على الترجي بنتيجة 3-1 في بطولة كأس السوبر الإفريقي، قبل أن يفوز على الأهلي بركلات الترجيح 4-3 في السوبر المصري.

 

وانضم ساسي للزمالك في موسم 2018 قادمًا من النصر السعودي، نجح في التتويج خلالها مع الأبيض بـ5 بطولات هي كأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكاس الكونفدرالية الإفريقية، وكأس السوبر الإفريقي، وكأس السوبر المصري السعودي.


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