» بعد الكويت.. دولة آسيوية تعلن إصابة أول حالة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في باكستان، اليوم الأربعاء، ظهور أول حالة إصابة ب فيروس كورونا على أراضيها لشاب قادم من إيران.

وأوضحت قناة "جيونيوز" ال باكستان ية اليوم، أن حالة الإصابة بالفيروس تقع في مدينة كراتشي بإقليم السند جنوبي شرقي البلاد على الحدود مع الهند، موضحة أن المصاب شخصٌ يبلغ من العمر 22 عاماً جاء على متن طائرة من إيران وكان دائم التردد عليها.

وقامت السلطات الباكستانية بحجز المريض وأسرته في حجر صحي على الفور في أحد مستشفيات كراتشي. وتقوم إسلام آباد بفحص جميع الركاب الآخرين الذين كانوا على متن الطائرة التي جاء من خلالها المصاب.