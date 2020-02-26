» تسجيل أول وفاة بسبب "كورونا" فى فرنسا

26 فبراير 2020 - 08:47 م

سجلت فرنسا اليوم الأربعاء، أول وفاة لأحد مواطنيها بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس الخدمات الصحية الوطنية، جيروم سالومون، الأربعاء، أن رجلا يبلغ من العمر 60 توفي، الأربعاء، في إحدى مستشفيات باريس، ولم يقدم أي تفاصيل عن طريقة إصابته بالفيروس.

وكان المتوفى أحد المصابين الثلاثة الجدد الذين أعلن عنهم في فرنسا، الأربعاء، وبذلك يصل عدد ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 17، منهم حالتا وفاة، أحدهما سائح صيني والثاني فرنسي، و15 إصابة.

يشار أنه في منتصف فبراير الجاري، توفي سائح صيني متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في فرنسا، لتكون أول حالة وفاة تسجل في أوروبا وقتها، بسبب الفيروس المستجد القاتل.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، أغنيس بوزين، إن المتوفى هو سائح صيني يبلغ من العمر 80 عاما، وهو من سكان منطقة هوبي الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا.