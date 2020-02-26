  • الأربعاء 26 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

خبراء عن انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة: ليس مفاجئًا

جثمان مبارك

لماذا أقيمت صلاة الجنازة مرتين على مبارك؟

سقوط أمطار - أرشيفية

القاهرة 12.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الديوان الملكي

ماذا قال الديوان الملكي عن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز؟

كورنا

"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر بسبب "كورونا"

سوق ملابس

الأوكازيون الشتوى.. تخفيضات وهمية وأسعار هى هى

مبارك وأمير الكويت

أمير الكويت يفاجئ أسرة "مبارك" بهذا الإجراء

الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل هذا الرقم

الدولار يقفز ويعاود الارتفاع بشكل مفاجئ

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات حاسمة على الزمالك

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات حاسمة على الزمالك

ساويرس

نجيب ساويرس ينذر بكارثة اقتصادية خلال شهور

تسجيل أول وفاة بسبب "كورونا" فى فرنسا

عرب وعالم

فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

"كورونا".. الكويت تستقبل أول رحلة جوية لإجلاء مواطنيها من إيران

#

تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" في لبنان

#

إسرائيل تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

#

قطر تعلن تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

المصريون

الزمالك

سجلت فرنسا اليوم الأربعاء، أول وفاة لأحد مواطنيها بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس الخدمات الصحية الوطنية، جيروم سالومون، الأربعاء، أن رجلا يبلغ من العمر 60 توفي، الأربعاء، في إحدى مستشفيات باريس، ولم يقدم أي تفاصيل عن طريقة إصابته بالفيروس.

وكان المتوفى أحد المصابين الثلاثة الجدد الذين أعلن عنهم في فرنسا، الأربعاء، وبذلك يصل عدد ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 17، منهم حالتا وفاة، أحدهما سائح صيني والثاني فرنسي، و15 إصابة.

يشار أنه في منتصف فبراير الجاري، توفي سائح صيني متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في فرنسا، لتكون أول حالة وفاة تسجل في أوروبا وقتها، بسبب الفيروس المستجد القاتل.

وقالت وزيرة الصحة الفرنسية، أغنيس بوزين، إن المتوفى هو سائح صيني يبلغ من العمر 80 عاما، وهو من سكان منطقة هوبي الصينية، مركز انتشار فيروس كورونا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بث مباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
» 721 جنيهًا.. أسعار الذهب تشهد انخفاضًا اليوم
» مستثمر مصري يفجر مفاجأة عن سعر الأسماك
» تسجيل أول وفاة بسبب "كورونا" فى فرنسا
» مواطن يلقي بنفسه من الطابق الخامس حزنًا على وفاة مبارك
» بعد الكويت.. دولة آسيوية تعلن إصابة أول حالة بفيروس كورونا
» علاء ينهار وجمال يحمل نعش والده «مبارك»
» «تريزيجيه»: جاهزون للمباراة النهائية أمام مانشستر سيتي
» مهاتير محمد يشترط دعم البرلمان لرئاسة الحكومة
» حفيد مبارك:«محمد وجدي في الجنة»
» موقف سعودي مفاجئ يقلب الأوضاع على "بشار الأسد"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"