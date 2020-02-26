أول رد لإدارة الزمالك بعد عقوبة الانسحاب من القمة

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المصريون

الزمالك

أبدى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، استياءه الشديد من قرار اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، باعتبار الأبيض خاسرًا أمام الأهلي في مباراة القمة 119 على استاد القاهرة الدولي.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضي منصور تصعيد أزمة مباراة القمة للمحكمة الرياضية الدولية.

وكانت لجنة المسابقات، قررت اعتماد الأهلي فائزًا بهدفين دون رد، بعد انسحاب الزمالك وعدم حضوره لملعب المباراة، فضلًا عن خصم 3 نقاط من رصيد الفريق نهاية الموسم، وتوقيع غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه.


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