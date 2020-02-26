"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر بسبب "كورونا"

26 فبراير 2020 - 08:52 م

أعربت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، عن قلقها جراء العدد الآخذ في التزايد لمصابي فيروس كورونا المستجد في 3 دول.

جاء هذا في تصريحات للمدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس، حيث أعرب عن قلقه جراء الارتفاع "المفاجئ" لأعداد المصابين بفيروس كورونا في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية.

وقال في حديث مع رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، حول الفيروس، إن عدد الإصابات التي تم تسجيلها حتى اللحظة في 37 دولة باستثناء الصين وصل إلى ألفين و790 إصابة، وعدد الوفيات وصل إلى 44 شخصاً.

وأفاد بأن البارحة، فاق عدد الإصابات المسجلة خارج الصين، لأول مرة العدد المعلن للإصابات داخلها.

وذكر: "أنا قلق جدا من الارتفاع المفاجئ لأعداد المصابين في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية، والآن توجد إصابات في البحرين والعراق والكويت وعمان منشأها إيران، وإصابات أخرى في الجزائر والنمسا وكرواتيا وألمانيا وإسبانيا وسويسرا منشأها إيطاليا".

وأكمل أن فريقا تابعا لمنظمة الصحة العالمية سيزور إيران نهاية هذا الأسبوع لدعم الجهود المبذولة لمكافحة الفيروس.

وانتقد جيبريسوس وصف فيروس كورونا بـ "الوباء" قائلا: "علينا أن نحذر من إعلان حالة الوباء، دون تحليل منطقي ودقيق لإظهار الحقيقة، فاستخدام كلمة الوباء دون مبالاة لن يكون له أثر نافع محسوس".

وحصد فيروس كورونا أرواح 12 شخصا في إيطاليا و19 في إيران و11 في كوريا الجنوبية.