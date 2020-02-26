  • الأربعاء 26 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

خبراء عن انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة: ليس مفاجئًا

جثمان مبارك

لماذا أقيمت صلاة الجنازة مرتين على مبارك؟

سقوط أمطار - أرشيفية

القاهرة 12.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الديوان الملكي

ماذا قال الديوان الملكي عن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز؟

كورنا

"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر بسبب "كورونا"

سوق ملابس

الأوكازيون الشتوى.. تخفيضات وهمية وأسعار هى هى

مبارك وأمير الكويت

أمير الكويت يفاجئ أسرة "مبارك" بهذا الإجراء

الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل هذا الرقم

الدولار يقفز ويعاود الارتفاع بشكل مفاجئ

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات حاسمة على الزمالك

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات حاسمة على الزمالك

ساويرس

نجيب ساويرس ينذر بكارثة اقتصادية خلال شهور

بالإمارات..

"كورونا" يؤثر على مؤسسة مصرية

الحياة السياسية

الصحة تواجه كورونا
الصحة تواجه كورونا
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

أول رد للسعودية على إصابة أحد مواطنيها بـ"كورونا"

#

الكويت تنفي وجود إصابات بـ"كورونا" على أراضيها

#

أول تعليق لإيران على إصابة مسئولها بـ"كورونا"

#

توجيه عاجل من "الصحة" بشأن "كورونا"

الامارات

كورونا

هيرميس

أصدرت المجموعة المالية هيرميس المصرية، بيانًا اليوم الأربعاء، بإلغاء مؤتمرها السنوي في الإمارات بسبب فيروس كورونا.

و"هيرميس" من أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، وكان مقررًا عقد المؤتمر السنوي للاستثمار في دبي، بين 2 - 5 مارس 2020.

وذكر في البيان: "انتشار الفيروس في الأيام الثلاثة الماضية في عدة دول نتوقع حضور زوار منها.. نؤكد أهمية ضمان صحة وسلامة جميع العاملين والعملاء والضيوف".

وفي الإمارات، بلغ مجموع الإصابات بفيروس "كورونا" 13 إصابة حتى الثلاثاء، أحدث حالتين هما لسائح إيراني وزوجته، فيما تم شفاء 3 حالات أعلن عنها سابقا، حسب بيان لوزارة الصحة.

ويعمل هيرميس بصورة مباشرة في 7 أسواق إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو أحد بنوك الاستثمار الرائدة في العالم العربي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بث مباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
» 721 جنيهًا.. أسعار الذهب تشهد انخفاضًا اليوم
» مستثمر مصري يفجر مفاجأة عن سعر الأسماك
» تسجيل أول وفاة بسبب "كورونا" فى فرنسا
» مواطن يلقي بنفسه من الطابق الخامس حزنًا على وفاة مبارك
» بعد الكويت.. دولة آسيوية تعلن إصابة أول حالة بفيروس كورونا
» علاء ينهار وجمال يحمل نعش والده «مبارك»
» «تريزيجيه»: جاهزون للمباراة النهائية أمام مانشستر سيتي
» مهاتير محمد يشترط دعم البرلمان لرئاسة الحكومة
» حفيد مبارك:«محمد وجدي في الجنة»
» موقف سعودي مفاجئ يقلب الأوضاع على "بشار الأسد"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"