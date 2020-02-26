التشكيل الرسمي لموقعة الريال ومانشستر سيتي

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ريال مدريد

مانشستر سيتي

المصريون

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان والإسباني بيب جوارديولا المديران الفنيان لفريقى ريال مدريد ومانشستر سيتي الإنجليزي التشكيل الرسمى لمواجهة الفريقين، بعد قليل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

شكيل الريال 

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع: كارباخال - راموس - فاران - ميندى

خط الوسط: كاسيميرو - فالفيردى - مودريتش

خط الهجوم: إيسكو - فينيسيوس - بنزيما

مان سيتي

حراسة المرمى : ايدرسون

خط الدفاع: ووكر - أوتامندى - لابورت - ميندى

خط الوسط: جوندوجان - رودرى - دى بروين

خط الهجوم: محرز - برناردو سيلفا - خيسوس

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