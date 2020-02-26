» 721 جنيهًا.. أسعار الذهب تشهد انخفاضًا اليوم

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أحمد سالم

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هبوط حاد في أسعار الذهب بشكل مفاجئ

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020، بشكل طفيف في خلال التعاملات، وذلك لليوم الثاني على التوالي على خلفية هبوط سعر الأوقية عالميا.

ويأتي ذلك بعد تسجيلها لأعلى سعر في تاريخها في سوق الصاغة، وفقًا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب في اتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وأضاف نجيب، أن عيار 21 انخفض بمقدار جنيه للجرام في بداية اليوم، لكنه يظل عند أعلى في عام 2020، فيما سجل عيار 21 الأكثر مبيعًا في تعاملات اليوم نحو 712 للجرام، مقارنة بنحو 713 جنيهات أمس.

وأكد أن سعر الأوقية في بورصة الذهب تراجع اليوم ليسجل 1650 دولارًا، اليوم بتراجع 4 دولارات.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 712 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 813 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 عند 614 جنيها.

سعر الجنيه الذهب يزِن 8 جرامات سجل 5697 جنيها.

وسجل سعر الأوقية 1650 دولارًا.


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