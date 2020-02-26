  • الأربعاء 26 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر09:53 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

خبراء عن انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة: ليس مفاجئًا

جثمان مبارك

لماذا أقيمت صلاة الجنازة مرتين على مبارك؟

سقوط أمطار - أرشيفية

القاهرة 12.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الديوان الملكي

ماذا قال الديوان الملكي عن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز؟

كورنا

"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر بسبب "كورونا"

سوق ملابس

الأوكازيون الشتوى.. تخفيضات وهمية وأسعار هى هى

مبارك وأمير الكويت

أمير الكويت يفاجئ أسرة "مبارك" بهذا الإجراء

الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل هذا الرقم

الدولار يقفز ويعاود الارتفاع بشكل مفاجئ

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات حاسمة على الزمالك

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات حاسمة على الزمالك

ساويرس

نجيب ساويرس ينذر بكارثة اقتصادية خلال شهور

رقم ضخم.. سامح عاشور يكشف حجم مدخرات النقابة

آخر الأخبار

نقابة المحامين
نقابة المحامين
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

محافظ البنك المركزي يكشف هذه المفاجأة عن حجم الدين المصري

نقابة المحامين

سامح عاشور

مدخرات النقابة

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن من يستحق الشكر على ما تحقق من إنجازات واستحقاقات خلال السنوات الماضية هم المحامون الذين اصطفوا خلف مجلس نقابتهم، فهم البطل الحقيقي لتلك المرحلة.

وأضاف «عاشور»، خلال لقاءه المفتوح مع محامي أسوان، الأربعاء، أن إحساس المحامين بالمسؤولية وأهمية قرارات المجلس ساهم في نجاح تلك القرارات المهمة والصعبة، والتي مثلت عبورا بالمحاماة إلى مرحلة جديدة بعد تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين الذين لا يستحقون شرف حمل كارنية المحاماة، ومشاركة المحامين في مواردهم المالية.

وأكد نقيب المحامين، أن التنقية لم تكن موجهة ضد فئة بعينها كما يدعي البعض، ولكنها تهدف لتطهير الجداول لكي تعبر بشكل دقيق عن المحامين المشتغلين وحدهم، متابعا: «كانت معركة شرسة للدفاع عن النفس وإنقاذ النقابة وحماية موارد المحامين، وأي منحرف ساهم في قد غير مشتغل عن طريق الغش أو التزوير سنقطع يده».

وأشار إلى أن المعركة القادمة بين فريقين، الأول هم المشتغلين الذين يجب أن يدافعوا عن نقابتهم وأموالهم، والثاني هم غير المشتغلين الذين يريدون العودة للنقابة لمشاركة المحامين في مواردهم، وستنتصر إرادة المشتغلين بإذن الله.

وعن التعليم المفتوح، صرح «عاشور»، بأنها كانت معركة شرسة، تحمل فيها ما لا يطيقه بشر، وكان يوم 15 يناير 2019، يوما للكرامة يفخر به جميع المحامين، مردفا: «أحاطني وأحاط المحكمة قلوب المحامين الذين جاءوا للانتصار لنقابتهم».

وكشف «عاشور»، عن وصول مدخرات النقابة في البنوك لمبلغ 750 مليون جنيه، مشيرا إلى أن نهاية السنة المالية الحالية ستكون هناك زيادة آخرى للمعاش والعلاج لا يعرف قدرها ولكن سيحددها الخبراء الاكتواريين، كما سيصاحبها زيادة للمعاشات القديمة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بث مباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
» 721 جنيهًا.. أسعار الذهب تشهد انخفاضًا اليوم
» مستثمر مصري يفجر مفاجأة عن سعر الأسماك
» تسجيل أول وفاة بسبب "كورونا" فى فرنسا
» مواطن يلقي بنفسه من الطابق الخامس حزنًا على وفاة مبارك
» بعد الكويت.. دولة آسيوية تعلن إصابة أول حالة بفيروس كورونا
» علاء ينهار وجمال يحمل نعش والده «مبارك»
» «تريزيجيه»: جاهزون للمباراة النهائية أمام مانشستر سيتي
» مهاتير محمد يشترط دعم البرلمان لرئاسة الحكومة
» حفيد مبارك:«محمد وجدي في الجنة»
» موقف سعودي مفاجئ يقلب الأوضاع على "بشار الأسد"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"