كورونا ينتشر.. دولة أروبية تسجل أول إصابة بالفيروس

قالت وزيرة الصحة في جورجيا، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وقال إيكاترينا تيكارادزي "إن مواطنا جورجيا كان يسافر من إيران وعبر الحدود من أذربيجان المجاورة".

وأضافت "نُقل على الفور من نقطة مراقبة حدودية إلى المستشفى".

ويشار إلى أن منظمة "مراسلون بلا حدود"، الأربعاء، اتهمت إيران بالتستر على معلومات حول تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى رسميا بـ19 شخصا في هذا البلد، منددة أيضا بقمع الصحفيين المستقلين.