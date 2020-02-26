  • الأربعاء 26 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر11:26 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
أرشيفية

خبراء عن انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة: ليس مفاجئًا

جثمان مبارك

لماذا أقيمت صلاة الجنازة مرتين على مبارك؟

سقوط أمطار - أرشيفية

القاهرة 12.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الديوان الملكي

ماذا قال الديوان الملكي عن وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز؟

كورنا

"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر بسبب "كورونا"

سوق ملابس

الأوكازيون الشتوى.. تخفيضات وهمية وأسعار هى هى

مبارك وأمير الكويت

أمير الكويت يفاجئ أسرة "مبارك" بهذا الإجراء

الدولار يواصل تراجعه.. ويسجل هذا الرقم

الدولار يقفز ويعاود الارتفاع بشكل مفاجئ

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات حاسمة على الزمالك

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن عقوبات حاسمة على الزمالك

ساويرس

نجيب ساويرس ينذر بكارثة اقتصادية خلال شهور

كورونا ينتشر.. دولة أروبية تسجل أول إصابة بالفيروس

عرب وعالم

الولايات المتحدة و "فيروس كورونا"
الولايات المتحدة و "فيروس كورونا"
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

بعد الكويت.. دولة آسيوية تعلن إصابة أول حالة بفيروس كورونا

#

أول إصابة بكورونا لمجند أمريكي

#

الصحة تسجل إصابة 4 سيدات سعوديات بفيروس"كورونا"

#

العراق.. استنفار صحي بعد تسجيل أول إصابة بـ"كورونا"

كورونا ينتشر

دولة أروبية

أول إصابة بكورونا

قالت وزيرة الصحة في جورجيا، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا.

وقال إيكاترينا تيكارادزي "إن مواطنا جورجيا كان يسافر من إيران وعبر الحدود من أذربيجان المجاورة".

وأضافت "نُقل على الفور من نقطة مراقبة حدودية إلى المستشفى".

ويشار إلى أن منظمة "مراسلون بلا حدود"، الأربعاء، اتهمت إيران بالتستر على معلومات حول تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى رسميا بـ19 شخصا في هذا البلد، منددة أيضا بقمع الصحفيين المستقلين.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

أنور إبراهيم ولدغات الجحر الواحد

فراج إسماعيل

رسائل النور..الحقيقة والطريق إليها

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» بث مباشر لمباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
» 721 جنيهًا.. أسعار الذهب تشهد انخفاضًا اليوم
» مستثمر مصري يفجر مفاجأة عن سعر الأسماك
» تسجيل أول وفاة بسبب "كورونا" فى فرنسا
» مواطن يلقي بنفسه من الطابق الخامس حزنًا على وفاة مبارك
» بعد الكويت.. دولة آسيوية تعلن إصابة أول حالة بفيروس كورونا
» علاء ينهار وجمال يحمل نعش والده «مبارك»
» «تريزيجيه»: جاهزون للمباراة النهائية أمام مانشستر سيتي
» مهاتير محمد يشترط دعم البرلمان لرئاسة الحكومة
» حفيد مبارك:«محمد وجدي في الجنة»
» موقف سعودي مفاجئ يقلب الأوضاع على "بشار الأسد"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:07 ص

  • فجر

    05:08

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    12:13

  • عصر

    15:28

  • مغرب

    17:55

  • عشاء

    19:25

من الى
مجلس الدولة
مجدى يعقوب
أرشيفية
سد النهضة
عبدالله رشدي يتحدث لـ"المصريون"