نفي برلماني لتصريحات نائب كويتي حول انتشار «كورونا» في مصر

26 فبراير 2020 - 09:53 م

«كلام غير مسؤول ولا توجد أية إصابات»، هكذا قابل برلمانيون ومسوؤل بوزارة الصحة، تصريحات عضو مجلس الأمة الكويتي محمد براك المطير، التي أعلن خلالها انتشار فيروس كورونا في مصر على نطاق واسع وأن هناك حالة من التعتيم الإعلامي حولها.

سامي المشد، أمين سر لجنة الشؤون الصحية، قال إن ما ذكره النائب الكويتي ليس لا أساس من الصحة، ولا يعدو كونه شائعات لا تمت للحقيقة بصلة، مطالبًا الكويت بعدم الحديث عن مثل هذه الأمور دون مستند أو وثيقة لاسيما أن مثل هذه التصريحات تثير اللغط والبلبلة.

وأضاف لـ«المصريون»، أن «الجهات المعنية ملتزمة بكافة الإجراءات والاحتياطات الوقائية، وتتابع بشكل مستمر تطبيق تلك الإجراءات في المنافذ والموانئ والمطارات، إضافة إلى أنها لا تسمح بدخول المشتبه فيهم، كما تجري كافة الفحوص اللازمة للمسافرين، ما يعني أنه ما صدر كلام غير مسؤول».

وأشار إلى أن «مصر ليست من مصلحتها إخفاء مثل هذه الأمور، فضلًا عن أنه يستحيل إخفاءها»، لافتًا إلى أنه لا توجد أية إصابات بكورونا حتى الآن في مصر.

بدورها، أبدت إليزابيث شاكر، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، استياءها الشديد من تصريحات النائب الكويتي، منوهًة بأن مصر لا تدخل في شؤون أي دولة، وبالتالي لا يصح أن يتدخل أحد في شؤونها أو يعلن عن شيء غير موجود.

وأضافت لـ«المصريون»، أنه لا توجد أية مؤشرات حتى الآن على ظهور أية حالات إصابة، مؤكدًة أن الحكومة ستعلن على الفور حال وجود أي حالات، لكن بالفعل لا توحد، بحسب قولها.

وتابعت: «ولنفترض أن هناك حالات والحكومة تخفي، هل المواطنون في مصر سيخفون ذلك، بالطبع لا، بل سيعلنون ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم سيعرف المصريين، لكن لا يوجد إصابات».

عضو لجنة الشؤون الصحية، أشار إلى أن الحكومة لن تضار عند الإعلان عن وجود حالات إصابة، خاصة أنه ليس خطًا منها وإنما مرض عالمي، مطالبة المصريين بعدم الانسياق وراء هذه التصريحات».

ولفتت إلى أن كورونا منتشر في الكويت، ما دفعها إلى منح الطلاب 15 يوم أجازة؛ لمنع انتشار المرض، مطالبة النائب الكويتي بالتركيز على ما يحدث ببلاده.

وكان علاء عابد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة قال إن هذا الكلام عارٍ تمامًا من الصحة، وإن مصر خالية تمامًا من فيروس كورونا باستثناء الحالة الوحيدة للأجنبي، التي سبق وأعلن عنها رسميًا في جميع وسائل الإعلام.

وأضاف عابد في تصريحات صحفية، أن جميع المصريين يتعرضون لكشوفات وفحوصات دورية بالمطار سواء القادمون أو المغادرون، وذلك لتجنب دخول أي مصاب بالفيروس.

وأعرب رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، عن دهشته من كلام النائب الكويتي، خاصة مع انتشار الفيروس في الكويت، وإصابة قرابة 5 أشخاص، قائلًا «وجب علينا نحن منع الرحلات وتحذير مواطنينا وليس العكس» على حد قولة.

وشدد على أن الوزارة حريصة على إعلان أي تطورات جديدة بخصوص كورونا، والإعلان عن أي حالات اشتباه بالرأي العام؛ حرصًا على سلامة الجميع وتنبيههم بتطورات الأحداث، مؤكدًا خلو البلاد من هذا المرض.