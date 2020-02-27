مفاجأة مدوية حول وقف السعودية لتأشيرات العمرة بسبب "كورونا"

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في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة العربية بشكل رسمي وقف إصدار تأشيرات العمرة بسبب فيروس كورونا ، أكد باسل السيسي - نائب رئيس غرفة شركات السياحة في مصر - أن الخبر حقيقي.

وأضاف في تصريحات صحفية: السعودية أوقفت إصدار تأشيرات العمرة لكل دول العالم خوفا من وصول فيروس كورونا بعد ظهوره في عدة دول.

وأضاف: الوكلاء السعوديون أخبرونا بوقف استصدرا التأشيرات لأجل غير مسمى وليس لدينا معرفة بموقف المصريين الذين حصلوا على تأشيرات بالفعل وكان مقررا سفرهم .

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