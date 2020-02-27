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فنانة شهيرة: هذا المنتج اقتحم شقتي واغتصبني بالقوة

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واينستين
واينستين
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هارفي واينستين

أنابيلا سكيورا

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على شهادة مثيرة للجدل أدلت بها الفنانة العالمية "أنابيلا سكيورا" ضد المنتج الشهير هارفي واينستين .

وقالت في تصريحات: اغتصابي تم في شقتي بمدينة "نيويورك" .. كنت في حفل بلوس انجلوس ، وبعدها تناولت العشاء في مطعم مع هارفي واينستين وكان معنا الممثل أوما ثورمان .. ثم توجهت لشقتي.

وأضافت: فوجئت بهارفي واينستين يقتحم منزلي بالقوة وكنت بملابس النوم ، ثم كبلني ، ورغم أنني كنت أقاومه وأركله لكن خارت مقاومتي واستطاع اغتصابي.

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