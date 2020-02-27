مصدر مقرب لـنجم الزمالك: يريد اللعب للنادي الأهلي دون شروط

وكالات - أحمد عادل شعبان
كشفت مصادر مقربة من حمدي النقاز - لاعب الزمالك الذي رحل بشكل فجائي عن الفريق قبل أسابيع - أنه تلقى عرضا من نادي شهير في الدوري المصري.
وقال المصدر في تصريحات صحفية : حمدي النقاز يتمنى الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ، وتحديدًا بدءًا من الموسم المقبل "حسب الوطن".
وأضاف المصدر أن النقاز لن يكون له أي شروط مالية في حال طلب الأهلي التعاقد معه ، مؤكدا أن انتقال النقاز للأهلي سوف يمنحه الكثير من الدعم .
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