مصدر مقرب لـنجم الزمالك: يريد اللعب للنادي الأهلي دون شروط

27 فبراير 2020 - 07:12 ص

كشفت مصادر مقربة من حمدي النقاز - لاعب الزمالك الذي رحل بشكل فجائي عن الفريق قبل أسابيع - أنه تلقى عرضا من نادي شهير في الدوري المصري.



وقال المصدر في تصريحات صحفية : حمدي النقاز يتمنى الانتقال إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة ، وتحديدًا بدءًا من الموسم المقبل "حسب الوطن".



وأضاف المصدر أن النقاز لن يكون له أي شروط مالية في حال طلب الأهلي التعاقد معه ، مؤكدا أن انتقال النقاز للأهلي سوف يمنحه الكثير من الدعم .



