كيف تصرف مبارك حين عرضوا عليه فيلم "السفارة في العمارة"؟

أحمد عادل شعبان
كشف زكريا عزمي - رئيس ديوان رئيس الجمهورية إبان حكم الرئيس الراحل مبارك - تفاصيلا مهمة عن علاقته بفيلم السفارة في العمارة الذي كان يتناول العلاقات بإسرائيل .
وقال "عزمي" في مداخلة مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى: مبارك لم يتدخل في أي عمل فني ، وكان مع حرية الفن والإعلام.
وأضاف: عندما عرضوا على مبارك فيلم (السفارة في العمارة) الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام ، فأمر مبارك بعرض الفيلم على الفور.
ظهر12:13 م
فجر
05:07
شروق
06:30
ظهر
12:13
عصر
15:28
مغرب
17:56
عشاء
19:26