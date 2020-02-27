منسق صن داونز: قلت لمدرب الفريق "لن تستطيع هزيمة الأهلي أبدًا"

أحمد عادل شعبان
كشف المصري خالد علي - منسق فريق صن داونز الجنوب أفريقي - أن الجميع داخل الفريق يعلم أنه مشجع أهلاوي متعصب.
وأضاف في تصريحات لقناة "أون سبورت" : هم يعلمون ذلك ، وعندما وقعنا سويا في القرعة المرة الماضية تحديت موسيماني - مدرب الفريق - وقلت له لن تستطيع التأهل عن طريق الأهلي أو هزيمته أبدًا.
وأضاف: عندما فاز صن داونز على الأهلي بخماسية ، تمنيت أن يفوز الأهلي في مباراة العودة فوزًا مريحا لكن لا يتأهل ، لأنه كان يحتاج للفوز بـ6 أهداف ، وهذه كانت ستصبح كارثة لفريقنا لو حدثت.
وتابع: قلبي دائما مع الأهلي وعقلي مع صن داونز لأن هذا عملي ويجب أن أنسقه بدقة وأتقن فيه.
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