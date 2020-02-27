السعودية.. منع رئيس الخطوط الكويتية من دخول المملكة.. لهذا السبب

27 فبراير 2020 - 09:21 ص

قال يوسف الجاسم رئيس إدارة الخطوط الجوية الكويتية، إنه تم منعه من دخول المملكة العربية السعودية.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن الجاسم تم منعه بسبب البطاقة المدنية، وذلك عقب الإجراءات التي تم اتخاذها، من قبل المملكة.

وكانت المملكة قد أصدرت حزمة من الإجراءات منها تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

وأضاف الجاسم أنه على جسر الملك فهد، كنا عائدين من البحرين الساعة 12 ليلا، بعد زيارة 4 ساعات للبحرين ، بالبطاقات المدنية، وعند الشباك السعودي، تم منع جميع الداخلين للمملكة من مواطني مجلس التعاون إلا بالجوازات الأصلية.

وأوضح الجاسم أن إدارة الجوازات بالكويت ردت عليه بـ: " مشكلتك الأوامر صدرت قبل نصف ساعة.. ارجع واتصرف " .

يأتي هذا عقب إصدار حكومة المملكة، قرارات كإجراءات احترازية تزامنا مع انتشار فيروس كورونا.