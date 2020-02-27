أمنية خطيرة تمناها مبارك قبل وفاته

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كشف الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أسرارا جديدة تنشر لأول مرة عن الحياة السياسية للرئيس الراحل حسني مبارك، قائلا:"رئيس الوزراء كمال الجنزوري لم يكن مريحًا لمبارك، لأنه كان يرى به بعض الصفات القيادية، و"مبارك" كان يريد رئيس وزراء بدرجة موظف عام، ولذلك جاء بعاطف عبيد خلفًا لـ "الجنزوري".

وتابع "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلا: "أعتقد أن الرئيس حسني مبارك لم يكن لديه نية بأن يترك الحكم، لابنه حتى ولو لحظة واحدة، مبارك كان يريد أن يبقى في الحكم حتى آخر نفس.

وتابع:"إقصاء المعارضة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في 2011، حيث إن الهدف من إقصاء المعارضة كان هو القضاء على دولة المرشد ".

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