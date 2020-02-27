معمم شيعي: تربة كربلاء "مضاد حيوي" للقضاء على كورونا

27 فبراير 2020 - 09:45 ص

أعلن أحد رجال الدين في إيران أنه تم التوصل لعلاج غير مسبوق لمواجهة فيروس كورونا القاتل.

وانتشر مقطع فيديو لأحد خطباء إيران يؤكد فيه أنهم سيواجهون فيروس كورونا بتربة كربلاء.

وبحسب ما تم تداوله فإن تربة كربلا تعمل نفس مفعول المضاد الحيوي.

وأضاف أننا يوميا نأكل كل 6 ساعات من التربة بمقدار حبة العدس من ثلاث إلى أربعة أيام.

وبحسب مزاعمه فإن هذه الطريقة ستكون أفضل علاج، منوها بأن أحد الأطباء اسمه "بدري"، مختص في علاج سرطان الدم قال لي: "أنا أخلط تربة كربلاء مع الأنتي بايتك" ومفعولها يصبح مؤثرًا جدا.

يذكر أن أحد رجال الدين في إيران كان قد صرح بأنه من فوائد انتشار فيروس كورونا بإيران، عدم قيام الشعب الإيراني بالاحتجاجات خلال الانتخابات البرلمانية الإيرانية.







