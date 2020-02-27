» ارتفاع عدد ضحايا كورونا إلى 23 في إيران

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وكالات - الدويني فولي

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أعلن إسماعيل مير غضنفري حاكم مدينة لاهيجان التابعة لمحافظة جيلان شمال إيران ، اليوم الخميس، عن وفاة ثلاثة أشخاص جراء الإصابة بفيروس كورونا، لترتفع حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 23 شخصا في إيران.
وقال غضنفري، للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن ”ثلاثة من 7 وفيات مشتبه بها في لاهيجان تم اختبارها وثبتت إصابتها بفيروس كورونا“، مضيفا ”لسنا على علم ببقية الوفيات، وإذا حصلنا على معلومات مؤكدة، فسوف نعلن ذلك رسميا“.

وطالب حاكم لاهيجان سكان مدينته بضرورة التعاون مع الإدارة والحكومة المحلية لمكافحة فيروس كورونا، داعيا إياهم إلى البقاء في منازلهم.
وأمس الأربعاء، قالت السلطات الإيرانية إن عدد ضحايا كورونا في البلاد ارتفع إلى 20 شخصًا من بين 185 حالة إصابة

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