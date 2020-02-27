مفاجأة.. نجم الأهلي يوقع لبيراميدز 3 سنوات

27 فبراير 2020 - 09:50 ص

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين، عن أن شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقع لنادي بيراميدز، لمدة 3 سنوات، بشكل رسمي، حيث ينتهي تعاقد اللاعب مع الأهلي في نهاية الموسم.

وأضاف عمر ربيع ياسين عبر برنامجه نمبر وان على قناة النهار، أن إكرامي وقع منذ شهر بعد جلسة مع مسئولي بيراميدز، مشيرا إلى أن حارس الأهلي اشترط اللعب أساسيا في بيراميدز.

